Специалист рассказала, как просыпаться зимой бодрым

Зимой рано утром часто темно, а проснуться бывает особенно трудно. Врач-эндокринолог, автор книги «Обман веществ», доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала KP.RU, как организовать утро так, чтобы мозг включался легко и без стресса.
«Выпейте стакан теплой воды. Да, прямо с утра, еще толком не открывая глаз — неторопливыми глотками. Вода запускает обмен веществ, эффективно пробуждая весь организм, мозг в том числе», — пояснила Павлова.
По ее словам, важно дать себе время без информации и гаджетов. Вместо новостей лучше включить любимую музыку и сделать 10 минут зарядки или растяжки. Прохладное умывание или душ создают мягкий пробуждающий эффект, а завтрак без телефонов и кофе помогает организму настроиться на рабочий день.
Если режим сна сбит, эксперт посоветовала постепенно сдвигать завтрак на 10−15 минут раньше каждую неделю. Оптимально есть через 30−40 минут после подъема, отдавая предпочтение белкам, сложным углеводам и фруктам, а кофе — спустя час после еды. Такой подход помогает просыпаться бодрым и поддерживает здоровье мозга зимой.
