В Иркутске умер заслуженный врач России Леонид Павлюк

С 1978 года трудовая жизнь Леонида Павлюка прошла в стенах медучреждения областного центра. Он начинал работать санитаром, и благодаря своему упорству стал главным врачом в 2002 году. С 1982 года он посвятил себя сосудистой хирургии, а в 1989 году руководил отделением. За его плечами более 10 тысяч успешно проведенных операций.