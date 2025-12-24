Ричмонд
В Иркутске умер заслуженный врач России Леонид Павлюк

За его плечами более 10 тысяч успешно проведенных операций.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске умер заслуженный врач РФ Леонид Павлюк. Его не стало в возрасте 67 лет. Леонид Александрович на протяжении долгого времени тяжело болел. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы.

— Многие годы Леонид Александрович возглавлял городскую клиническую больницу № 1 города Иркутска, отдавая все силы, знания и опыт делу служения людям. Его уважали коллеги, благодарили пациенты, — подчеркнул мэр города Руслан Болотов.

С 1978 года трудовая жизнь Леонида Павлюка прошла в стенах медучреждения областного центра. Он начинал работать санитаром, и благодаря своему упорству стал главным врачом в 2002 году. С 1982 года он посвятил себя сосудистой хирургии, а в 1989 году руководил отделением. За его плечами более 10 тысяч успешно проведенных операций.

Прощание с Леонидом Александровичем Павлюком состоится 25 декабря с 11:30 в храме Казанской Божией Матери.