Захарова рассказала о праздновании своего юбилея на записи телепрограммы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова начала празднование своего 50-летнего юбилея на записи выпуска телевизионной программы «Песни от всей души» с Андреем Малаховым.
Передачу должны показать в телеэфире в январе.
«Кто бы мне сказал, как начнется этот День! Он наступил во время записи январского выпуска “Песни от всей души” с Андреем Малаховым, где пели песни, в том числе и мои», — написала официальный представитель МИД в собственном Telegram-канале.
Захарова прикрепила к сообщению видеозапись со съемок. В этом фрагменте гости поздравляют её с юбилеем, исполняя песню «Пусть бегут неуклюже» из мультфильма «Чебурашка».
Напомним, в июне в рамках культурной программы «Петербургские сезоны» на ПМЭФ прозвучала композиция «Песня любви», созданная на стихи Захаровой. Песня прозвучала на концерте «От народа к народу. Россия — Китай». Её исполнил Российско-китайский симфонический оркестр. Выступление растрогало официального представителя МИД РФ.
В июле Захарова сообщила, что о создании совместной музыкальной композиции с рэп-исполнителем Птахой (настоящее имя Давид Нуриев). Официальный представитель МИД призналась, что подобное сотрудничество было для неё очень неожиданным. В конце ноября она опубликовала в Сети эту композицию. Автором текста к песни стала сама Захарова. Музыку сочинил Птаха.