Найденный в Британии «корабль-призрак» был спасательным ботом с контейнеровоза

Загадочный красный «корабль-призрак», обнаруженный в минувшее воскресенье на берегу графства Девон в Великобритании, оказался спасательным ботом с грузового судна. Об этом сообщило информагентство UPI.
Небольшое судно без экипажа было найдено 21 декабря в городе Сидмут. Прибывшие на место сотрудники береговой охраны опознали в нем стандартный спасательный бот, который используется на крупных морских судах. Никаких сигналов бедствия или сообщений о пропавших кораблях в районе не поступало.
Расследование показало, что бот принадлежит грузовому судну, которое 16 декабря вышло из Марокко и следует в Бельгию. Как именно плавсредство оказалось в море отдельно от своего корабля, пока не установлено. Специалисты изъяли с бота сигнальные ракеты и другие опасные предметы. Теперь находка под охраной в ожидании, когда судовладельцы смогут ее забрать, говорится в сообщении.
В ноябре в акватории Балтийского моря зафиксировали множество сигналов кораблей-призраков — военных судов НАТО, которые должны находиться в других местах.