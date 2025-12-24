Найденный в Британии «корабль-призрак» был спасательным ботом с контейнеровоза

Расследование показало, что бот принадлежит грузовому судну, которое 16 декабря вышло из Марокко и следует в Бельгию. Как именно плавсредство оказалось в море отдельно от своего корабля, пока не установлено. Специалисты изъяли с бота сигнальные ракеты и другие опасные предметы. Теперь находка под охраной в ожидании, когда судовладельцы смогут ее забрать, говорится в сообщении.