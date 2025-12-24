Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найденный в Британии «корабль-призрак» был спасательным ботом с контейнеровоза

Загадочный красный «корабль-призрак», обнаруженный в минувшее воскресенье на берегу графства Девон в Великобритании, оказался спасательным ботом с грузового судна. Об этом сообщило информагентство UPI.

Загадочный красный «корабль-призрак», обнаруженный в минувшее воскресенье на берегу графства Девон в Великобритании, оказался спасательным ботом с грузового судна. Об этом сообщило информагентство UPI.

Небольшое судно без экипажа было найдено 21 декабря в городе Сидмут. Прибывшие на место сотрудники береговой охраны опознали в нем стандартный спасательный бот, который используется на крупных морских судах. Никаких сигналов бедствия или сообщений о пропавших кораблях в районе не поступало.

Расследование показало, что бот принадлежит грузовому судну, которое 16 декабря вышло из Марокко и следует в Бельгию. Как именно плавсредство оказалось в море отдельно от своего корабля, пока не установлено. Специалисты изъяли с бота сигнальные ракеты и другие опасные предметы. Теперь находка под охраной в ожидании, когда судовладельцы смогут ее забрать, говорится в сообщении.

В ноябре в акватории Балтийского моря зафиксировали множество сигналов кораблей-призраков — военных судов НАТО, которые должны находиться в других местах.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше