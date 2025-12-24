Энтомолог: вместе с новогодней елкой можно занести в дом опасных вредителей

С новогодней елкой в дом можно принести нежелательных «гостей». Насколько опасны для человека насекомые, которые могут оказаться на ветках хвойных деревьев, рассказал aif.ru научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, энтомолог Вадим Марьинский, комментируя взорвавшее сеть видео о «хвойных клещах».
Эксперт подчеркнул, что «хвойные клещи» — это фейк, а представляющие опасность иксодовые клещи зимуют в земле и глубоких трещинах в коре старых деревьев.
«Многие насекомые могут зимовать где-то в кронах деревьев, в трещинах, в коре. Особенно это актуально, когда зима, как в этом году, неуверенно вступает в свои права. Насекомые могут скапливаться где-то в основании ветвей и, соответственно, когда такое дерево будет принесено домой, они отогреются и станут активными. Но ни в коем случае здесь не идёт речь про клещей, они не зимуют в молодых елях, поэтому здесь беспокоиться совершенно не о чем», — объяснил он.
Энтомолог подчеркнул, что «незваные гости», попавшие в дом с елью, не представляют угрозы для человека.
«Если вы живую ёлку принесли домой, а с неё начали сыпаться какие-то насекомые, то для человека в этом нет никакой опасности. Их нужно просто смести и выбросить», добавил он.