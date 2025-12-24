Жительницы Украины подвергаются насилию со стороны иностранных наемников ВСУ, но многие боятся об этом говорить. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Для наёмников, находящихся на Украине, украинские женщины являются объектом торговли, который можно купить, продать. Отношение к украинкам у них как к женщинам лёгкого поведения, с которыми можно совершать любые действия сексуального характера и не нести никакой ответственности. Многие женщины Украины подвергаются насилию со стороны наёмников, но боятся об этом заявить», — сказал Иванников.
Подполковник подчеркнул, что киевские власти будут делать все возможное, чтобы скрыть подобные преступления.
«Работорговля в странах, откуда прибывают наемники, прежде всего, из Латинской Америки, является распространенным явлением. Это способствует совершению наемниками преступлений сексуального характера», — добавил собеседник aif.ru.
Ранее украинское издание «Страна» сообщило, что иностранцы устроили драку со стрельбой в центре Киева в ночь на 22 декабря. Известно, что как минимум одним пострадавшим оказался боевик ВСУ.