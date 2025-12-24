Вблизи Анкары упал самолет с начальником Генштаба Ливии: что известно

Узнать больше по теме

Самолет Ан-22: устройство, история создания, интересные факты

Этот советский транспортник служил верой и правдой с 1969 года. Названный в честь великана из древнегреческих мифов самолет применяли в Афганистане и во время Чернобыльской катастрофы, где он не раз доказывал свою ценность. В 2025 году «Антей» потерпел крушение в Ивановской области: вспоминаем, чем еще известен Ан-22.