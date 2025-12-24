Вблизи Анкары упал самолет с начальником Генштаба Ливии: что известно

В турецком регионе Хаймана нашли обломки самолёта с начальником ливийского Генштаба генералом Аль-Хаддадом, пишет Haberler.
«Обломки самолёта, вылетевшего из аэропорта Эсенбога в Анкаре в направлении Триполи, были обнаружены подразделениями нашей жандармерии в двух километрах к югу от деревни Кесиккавак в районе Хаймана», — следует из заявления.
Обнаружение обломков впоследствии подтвердил глава МВД Турции Али Ерликая. Они были найдены в 2 км к югу от населенного пункта Кесиккавак. Правительство Ливии, в свою очередь, заявило о гибели начальника Генштаба.
Кроме этого, министр сообщил, что на борту самолета находились 5 человек.
В 20:52 по местному времени связь с частным самолетом Falcon 50, следовавшим из Анкары в Триполи, внезапно прервалась. Перед исчезновением экипаж успел сообщить о необходимости вынужденной посадки.
Пилоты направили борт к аэропорту Эсенбога для срочной посадки, однако катастрофа произошла в окрестностях Хаймана, не позволив лайнеру достичь аэродрома.
При этом в интернете распространилась видеозапись взрыва у аэропорта Анкары, где был самолет с ливийским генералом Аль-Хаддадом. На кадрах заметна резкая вспышка над зданием, которая тут же исчезает.
Как передавал телеканал NTV, по предварительным данным, самолет потерпел крушение из-за технического сбоя. Из-за масштабного разброса обломков определение точной причины потребует тщательного расследования, в том числе анализа информации черных ящиков.
Несколькими днями ранее самолет, выполнявший рейс из Мексики в США, разбился в штате Техас. Как сообщается, его пассажиром был ребенок с ожогами, направлявшийся для получения специализированной медицинской помощи.
До этого в Ивановской области произошла авиакатастрофа с участием военно-транспортного самолета Ан-22. По данным издания «Комсомольская правда — Тверь», воздушное судно принадлежало тверскому авиапредприятию и, предположительно, на его борту находились семь человек.
Тогда сообщалось, что после недавнего ремонта самолет выполнял плановый полет и потерпел крушение в безлюдном районе близ деревни Иванково. По данным Минобороны, пилоты смогли отвести судно от населенных пунктов. Для поиска членов экипажа к месту аварии направилась спасательная команда, но, по предварительной информации, все они погибли.