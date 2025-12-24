Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА, пытавшемся атаковать Москву

Экстренные службы работают на месте падения фрагментов второго дрона, сбитого при попытке атаковать Москву.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные обезвредили ещё один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который предпринял попытку совершить атаку на Москву, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.

Ранее, в ночь с 23 на 24 декабря, он проинформировал о другом сбитом беспилотнике.

«Уничтожен ещё один БПЛА, атаковавший Москву», — написал глава города в своём канале в мессенджере Max.

Собянин добавил, что на место падения фрагментов нейтрализованного беспилотника прибыли специалисты экстренных служб.

Напомним, в ночь с 22 на 23 декабря средства противовоздушной обороны России сбили над российскими регионами 29 вражеских дронов самолётного типа. В небе над Ростовской областью обезвредили 14 аппаратов, над Ставропольским краем — семь. Кроме того, по три БПЛА были нейтрализованы над Белгородской областью и Калмыкией. Ещё по одному беспилотнику российские военные уничтожили над Курской областью и Крымом.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 23 декабря написал, что ВСУ пытались атаковать объекты в городе Будённовске, используя беспилотные летательные аппараты. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал и удалось избежать повреждения жилых домов. Владимиров добавил, что на территории промзоны произошли возгорания.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше