Собянин сообщил о ещё одном сбитом БПЛА, пытавшемся атаковать Москву

Российские военные обезвредили ещё один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который предпринял попытку совершить атаку на Москву, сообщил глава российской столицы Сергей Собянин.
Ранее, в ночь с 23 на 24 декабря, он проинформировал о другом сбитом беспилотнике.
«Уничтожен ещё один БПЛА, атаковавший Москву», — написал глава города в своём канале в мессенджере Max.
Собянин добавил, что на место падения фрагментов нейтрализованного беспилотника прибыли специалисты экстренных служб.
Напомним, в ночь с 22 на 23 декабря средства противовоздушной обороны России сбили над российскими регионами 29 вражеских дронов самолётного типа. В небе над Ростовской областью обезвредили 14 аппаратов, над Ставропольским краем — семь. Кроме того, по три БПЛА были нейтрализованы над Белгородской областью и Калмыкией. Ещё по одному беспилотнику российские военные уничтожили над Курской областью и Крымом.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров 23 декабря написал, что ВСУ пытались атаковать объекты в городе Будённовске, используя беспилотные летательные аппараты. Губернатор подчеркнул, что никто не пострадал и удалось избежать повреждения жилых домов. Владимиров добавил, что на территории промзоны произошли возгорания.