МО РФ: военные уничтожают окружённые в Родинском формирования ВСУ

Военнослужащие ликвидируют окружённые украинские формирования в населённом пункте Родинское в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военнослужащие ликвидируют окружённые формирования Вооружённых сил Украины в населённом пункте Родинское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ.

В МО уточнили, что удары наносят подразделения мотострелков и расчёты войск беспилотных систем российской группировки войск «Центр».

В ведомстве отметили, что расчёты беспилотных систем ведут круглосуточную воздушную разведку.

«Слаженные действия артиллерии и расчётов войск беспилотных систем группировки позволяют наносить точечные удары по объектам, которые подразделения ВСУ используют в качестве укрытий, огневых точек и узлов обороны, способствуя планомерному продвижению штурмовых отрядов соединения в плотной городской застройке Родинского», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские подразделения завершили зачистку территории города Родинское на красноармейском направлении. Военный блогер Юрий Подоляка отметил, что военные РФ, взявшие под контроль Родинское, а также сломившие сопротивление противника в населённом пункте Софиевка, обеспечили себе фланги для наступления на город Доброполье.

Также стало известно, что фугасные бомбы разнесли пункт дислокации Вооружённых сил Украины на шахте под Родинским.

