Сына экс-советника Пентагона поразил дом в ДНР, который бомбили 28 раз

Камерон Макгрегор посетил Донецк и Мариуполь. Сын экс-советника Пентагона увидел дом, в который зафиксировали 28 прилетов.

Источник: Аргументы и факты

Сыну полковника армии США в отставке, экс-советника Пентагона Дугласа Макгрегора Камерону показали дом в Донбассе, в который было 28 прилетов. Специалисты рассказали об уникальной особенности восстановления здания, передал aif.ru финский военкор Кости Хейсканен, посетивший Донецк и Мариуполь вместе с Камероном Макгрегором.

«Уникальность восстановления этого объекта в том, что пять этажей этого дома были сохранены, невзирая на то, что было 28 прилетов. Мы видим с одной стороны открытые поля, соответственно, были обстрелы. В этот дом было 28 прилетов. Но мы ведем работы так, чтобы не разбирать все эти пять этажей и не выселять людей», — сказал специалист в разговоре с Хейсканеном, Макгрегором и Станиславом Крапивником.

Собеседник добавил, что в доме есть вода, свет, электричество.

«Монолитные работы идут по второму, четвертому подъезду. Планируем в первом квартале завершить все работы», — пояснил эксперт.

Макгрегору также показали восстановленный драмтеатр в Мариуполе, который знаменит боями. Там уже готовятся к премьере.

Макгрегор посетил с Крапивником и Хейсканеном Донецк и Мариуполь.