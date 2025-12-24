Журова назвала условие, при котором Валиева сможет вернуться в спорт

«Она может прекрасно выступать на ледовых шоу, но соревнования — это другая история. Вопрос, сможет ли она держать тот уровень, который сейчас есть в мире, потому что она сама понимает, что все от неё будут ждать. Это риск большой. У нас же любят закидать помидорами, а не поддержать. Хотя в этой ситуации даже попытку можно было бы смело поддержать. Но остается вопрос, решится ли она на эту попытку, если будет понимать, что на пути будут люди, которые будут кидаться помидорами», — объяснила Журова.