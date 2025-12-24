Журова назвала условие, при котором Валиева сможет вернуться в спорт

Срок четырехлетней дисквалификации российской фигуристки Камиллы Валиевой истекает в этот четверг, 25 декабря. О ее шансах на возвращение в большой спорт aif.ru рассказала олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
«Камилла должна сама это решить. У неё вид спорта, в который, после четырехлетнего отсутствия тяжело возвращаться. Понятно, что она тренировалась, но это все равно очень не просто. Хотя, думаю, и в этой ситуации все зависит от неё, от её желания. Она может проявить характер и сказать: “а я вот хочу доказать”, и докажет. Или потренируется, оценит, может ли выполнять сложные элементы с новыми реалиями, потому что она повзрослела, произошли определенные физиологические изменения. Я думаю, что профессиональный спортсмен всегда может оценить на этапе тестовых тренировок, готов ли он к соревнованиям, сможет ли выступить», — отметила парламентарий.
Журова обратила внимание на то, что возвращение Валиевой в большой спорт может быть очень рискованным.
«Она может прекрасно выступать на ледовых шоу, но соревнования — это другая история. Вопрос, сможет ли она держать тот уровень, который сейчас есть в мире, потому что она сама понимает, что все от неё будут ждать. Это риск большой. У нас же любят закидать помидорами, а не поддержать. Хотя в этой ситуации даже попытку можно было бы смело поддержать. Но остается вопрос, решится ли она на эту попытку, если будет понимать, что на пути будут люди, которые будут кидаться помидорами», — объяснила Журова.
Ранее, отвечая на вопрос корреспондента aif.ru о возможности возвращения Валиевой, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка сможет это сделать, если она этого очень захочет.
«Мне кажется, что ей еще совсем мало лет, и ее способности при хорошей работе позволят ей вернуться в спорт. Она очень способный человек и двигательно одаренный… Но она сама должна чувствовать, сможет она вернуться обратно или нет», — объяснила свою позицию Тарасова.
Напомним, российскую фигуристку Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года из-за положительной допинг-пробы. Скандал произошел во время Олимпиады-2022. В результате у сборной команды РФ по фигурному катанию вместе с Валиевой забрали золотые награды в командном турнире. У Валиевой отняли титул чемпионки Европы, который она завоевала за месяц до Олимпиады.