В Башкирии ударят 36-градусные морозы

В пятницу, 26 декабря, ночь обещает быть без значительных осадков, а днем вновь пойдет снег — небольшой, но в отдельных районах умеренный. Ветер сменится на юго-западный, тоже умеренный. Ночью сохранятся крепкие морозы от −25 до −30, а при ясной погоде — до −35. Зато днем ожидается заметное потепление до −10…-15 градусов.