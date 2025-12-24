Ричмонд
СВО
В Башкирии ударят 36-градусные морозы

Опубликован метеопрогноз для Башкирии на ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии сильно похолодает. Об этом предупреждают синоптики республиканского гидрометцентра.

По словам метеорологов, сегодня, 24 декабря, днем на севере республики осадков практически не предвидится. Кое-где возможен гололед. Столбики термометров покажут днем от −20 до −25 градусов.

В четверг, 25 декабря, местами пройдет небольшой снег. Ветер останется северо-западным и умеренным. Температура продолжит падать: ночью −25…-30, а при прояснении столбик термометра может опуститься до −31…-36. Днем тоже морозно, −20…-25, в некоторых районах до −30.

В пятницу, 26 декабря, ночь обещает быть без значительных осадков, а днем вновь пойдет снег — небольшой, но в отдельных районах умеренный. Ветер сменится на юго-западный, тоже умеренный. Ночью сохранятся крепкие морозы от −25 до −30, а при ясной погоде — до −35. Зато днем ожидается заметное потепление до −10…-15 градусов.

