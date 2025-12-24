Мошенники похищают паспортные данные россиян, обманывая через якобы явку в военкомат: как не стать жертвой

В ведомстве рассказали, что мошенники похищают паспортные данные и СНИЛС, представляясь сотрудниками военкомата. Преступник звонит жертве и сообщает о якобы необходимости прибыть на объект для оцифровки личных данных. Чтобы пройти на территорию военкомата, россиянин должен предоставить повестку или пропуск. На этом и играют мошенники.