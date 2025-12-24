Ричмонд
Мошенники похищают паспортные данные россиян, обманывая через якобы явку в военкомат: как не стать жертвой

МВД предупредило о схеме мошенников с якобы пропуском на территорию военкоматов.

Источник: Комсомольская правда

Телефонные мошенники вновь придумали обманную схему. На этот раз аферисты крадут данные россиян под предлогом якобы оформления пропусков на территорию военкоматов. Об этом предупредили в МВД, цитирует ТАСС.

В ведомстве рассказали, что мошенники похищают паспортные данные и СНИЛС, представляясь сотрудниками военкомата. Преступник звонит жертве и сообщает о якобы необходимости прибыть на объект для оцифровки личных данных. Чтобы пройти на территорию военкомата, россиянин должен предоставить повестку или пропуск. На этом и играют мошенники.

Как сообщили в МВД, жертва называет аферисту серию, номер паспорта и другие конфиденциальные данные. Кроме того, мошенники требуют СНИЛС. Затем разговор обрывается, а данные жертвы остаются у преступника.

Мошенники часто выманивают у граждан аккаунты в соцсетях. Затем странички используют для рассылки обманных сообщений или шантажа.