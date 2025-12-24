В Госдуме рассказали о программе «Учительский старт»: как хотят поддерживать молодых педагогов

В России предложили ввести для молодых учителей в крупных городах программу «Учительский старт». Ее ключевыми элементами станут единовременная финансовая помощь до 1 млн рублей и льготная ипотека со ставкой не более 5% годовых. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Соответствующее обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко есть в распоряжении РИА Новости.
«Прошу рассмотреть возможность расширения мер поддержки педагогических работников. В частности, разработать и внедрить федеральную программу “Учительский старт”, адресованную молодым специалистам (до 35 лет)», — следует из текст обращения.
Согласно проекту, программа включает два основных компонента: единовременная выплата (от 500 тыс. до 1 млн рублей с поправкой на региональный коэффициент) и льготная ипотека под 5% годовых для приобретения жилья в месте будущей работы педагога.
Ранее в Госдуме предложили установить нижний потолок зарплаты учителя не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда.