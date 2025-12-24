Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали о программе «Учительский старт»: как хотят поддерживать молодых педагогов

В Госдуме хотят ввести льготную ипотеку под 5% для молодых учителей.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили ввести для молодых учителей в крупных городах программу «Учительский старт». Ее ключевыми элементами станут единовременная финансовая помощь до 1 млн рублей и льготная ипотека со ставкой не более 5% годовых. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Соответствующее обращение к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко есть в распоряжении РИА Новости.

«Прошу рассмотреть возможность расширения мер поддержки педагогических работников. В частности, разработать и внедрить федеральную программу “Учительский старт”, адресованную молодым специалистам (до 35 лет)», — следует из текст обращения.

Согласно проекту, программа включает два основных компонента: единовременная выплата (от 500 тыс. до 1 млн рублей с поправкой на региональный коэффициент) и льготная ипотека под 5% годовых для приобретения жилья в месте будущей работы педагога.

Ранее в Госдуме предложили установить нижний потолок зарплаты учителя не ниже 2,5 минимальных размеров оплаты труда.

Узнать больше по теме
Дмитрий Чернышенко: биография, карьера и вклад в развитие России
Успешный управленец и предприниматель, сыгравший ключевую роль в важных национальных проектах. Дмитрий Чернышенко прошел путь от программиста в медиа до поста вице-премьера России. Рассказываем главное о его биографии, карьере и личной жизни.
Читать дальше