В Госдуме рассказали о программе «Учительский старт»: как хотят поддерживать молодых педагогов

В России предложили ввести для молодых учителей в крупных городах программу «Учительский старт». Ее ключевыми элементами станут единовременная финансовая помощь до 1 млн рублей и льготная ипотека со ставкой не более 5% годовых. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.