Астроном отправил исследователей 3I/ATLAS к психотерапевтам

«Это уже к психотерапевтам», — отметил Леонид Еленин. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях сообщение о том, что около кометы 3I/ATLAS летят несколько идеальных пылевых колец. Они якобы вращаются на расстоянии 150 тысяч километров вокруг ядра, и такой оболочки якобы нет ни у одного из известных межзвездных объектов. Эту информацию в своем блоге опубликовал человек, который первым якобы открыл, что 3I/ATLAS — полностью искусственный объект.