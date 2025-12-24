Астроном отправил исследователей 3I/ATLAS к психотерапевтам

Астроном прокомментировал неоднозначные новости о комете 3I/ATLAS.
С заявлениями о том, что около межзвездного объекта 3I/ATLAS летают пять комет-НЛО, нужно идти к психотерапевтам. Об этом заявил астроном, открывший комету C/2010 X1 и ряд астероидов, сотрудник Института прикладной математики имени Келдыша Российской академии наук Леонид Еленин.
«Это уже к психотерапевтам», — отметил Леонид Еленин. Так он прокомментировал появившееся в соцсетях сообщение о том, что около кометы 3I/ATLAS летят несколько идеальных пылевых колец. Они якобы вращаются на расстоянии 150 тысяч километров вокруг ядра, и такой оболочки якобы нет ни у одного из известных межзвездных объектов. Эту информацию в своем блоге опубликовал человек, который первым якобы открыл, что 3I/ATLAS — полностью искусственный объект.
Ранее, 19 декабря, эта межзвездная комета достигла точки максимального сближения с Землей. С момента открытия этого объекта летом 2025 года в сети и в профессиональном сообществе то и дело возникают различные слухи об «искусственном происхождении» 3I/ATLAS, о том, что ей управляет искусственный интеллект, и многие друие.