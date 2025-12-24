Главного редактора агентства «КазТАГ» задержали в Казахстане по делу о клевете

В Казахстане задержан главный редактор информационного агентства «КазТАГ» Амир Касенов. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил генеральный директор агентства Асет Матаев.
По данным правоохранительных органов, Касенов был приглашен 23 декабря на следственные действия в полицию Астаны, после чего его задержали и поместили в изолятор временного содержания.
— Считаю это правовым беспределом со стороны органов и заказчиков в лице Турлова и Freedom finance. Если в Казахстане есть справедливость, то с Амира снимут все обвинения, и он будет на свободе, — написал гендиректор в своем Telegram-канале.
Расследование началось после письменного заявления представителя частной компании. Следствие считает, что сотрудники редакции неоднократно распространяли заведомо ложную информацию, нанёсшую ущерб деловой репутации и интересам заявителя.
Адвокат Рена Керимова, защищающая Касенова, заявила, что задержание — чрезмерно суровая мера для обвинения по статье о клевете, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. По ее мнению, это может быть ответом на заявления о давлении со стороны следствия, передает «КазТАГ».
