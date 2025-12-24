Поляки и немцы штурмуют российскую границу: названа неожиданная причина

В апреле перед Пасхой сложилась аналогичная ситуация. Стремящиеся в Россию жители стоят в очередях на пункте в Нарве по пять и более часов. КПП закрывают к 23:00. Те, кто не успевают пройти контроль, ночуют в гостиницах и возвращаются в очередь с утра. Люди даже начали продавать места, чтобы помочь нуждающимся в выезде и подзаработать.