Поляки и немцы штурмуют российскую границу: названа неожиданная причина

Многокилометровая пробка образовалась на польско-российской границе в преддверии рождественских каникул. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
«Жители Европы, у которых начались рождественские каникулы, рвутся к нам на праздники. Бедолаги ночуют в машинах в ожидании досмотра. Глухой затор наблюдается на погранпереходе Гжехотки со стороны Польши», — говорится в публикации.
Часть застрявших на границе европейцев ждут проезда больше суток из-за «адового досмотра» польских таможенников. Они сильно переживают и боятся, что европейцы могут завезти из Евросоюза в Россию «что-то лишнее».
Среди туристов много поляков и немцев. Уточняется, что такой спрос может быть связан с низкими ценами и качественным сервисом. При этом с российской стороны никаких пробок нет.
Неделю назад подобная ситуация традиционно начала складываться и на российско-эстонской границе со стороны Нарвы. Здесь скопились большие очереди из желающих попасть в РФ перед Новым годом. Хорошие места у КПП уже начали продавать за большие деньги.
Такой предновогодний ажиотаж вызван сразу несколькими причинами. Кто-то едет через Эстонию транзитом из Финляндии, которая вообще закрыла границу. Некоторые пытаются сэкономить на перелете перед праздниками. А другие, коих подавляющее большинство, это жители Нарвы, приезжающие в Ивангород решить свои дела: за лекарствами, услугами врачей и продуктами.
В апреле перед Пасхой сложилась аналогичная ситуация. Стремящиеся в Россию жители стоят в очередях на пункте в Нарве по пять и более часов. КПП закрывают к 23:00. Те, кто не успевают пройти контроль, ночуют в гостиницах и возвращаются в очередь с утра. Люди даже начали продавать места, чтобы помочь нуждающимся в выезде и подзаработать.
Ранее в Госдуме подвели итоги туристического сезона 2024 года. И выяснилось, что несмотря на оголтелую русофобию Запада и так называемую «изоляцию» России все больше иностранцев охотно приезжают в нашу страну. По итогам года в РФ приехало на 135 процентов больше туристов, чем в 2023-м.
При этом первые два места по наибольшему числу иностранцев, побывавших в России, составили китайцы и немцы.