В Баренцевом море обнаружили опасные для судов песчаные гряды высотой 8 м

«Зафиксировали на полигонах у острова Колгуев и полуострова Канин крупные песчаные гряды высотой до 8 метров, образованные гидрофизическими процессами. Ученые Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН установили, что направление с юга на север является в данном районе преобладающим для переноса осадочного материала. Предварительные данные предполагают довольно быстрое перемещение значительного объема осадков по поверхности дна вдоль указанной зоны, а миграция и изменение характеристик песчаных волн представляют опасность для судоходства. Дальнейшее развитие этих процессов может привести к обнажению подводных коммуникаций, повышая риск повреждения находящихся на дне трубопроводов и кабелей», — говорится в сообщении.