Посредники снова продают места в очереди у СИЗО

Возле СИЗО-1 Владивостока вновь разгорелся скандал: группа лиц организовала платную очередь для родственников арестантов, желающих передать передачи. За 500−3000 рублей можно купить место в списке или вовсе избежать многочасового стояния. В ГУФСИН утверждают, что не регулируют очередь за периметром учреждения, однако корень проблемы эксперты видят в системном кризисе взаимодействия ведомства с гражданами.
Как работает схема.
У ворот следственного изолятора сложилась чёткая бизнес-модель. Так называемые «списочники», по сообщениям Telegram-каналов и свидетельствам очевидцев, в основном выходцы из стран Средней Азии, устанавливают свои правила. Они «занимают» очередь с вечера, а утром продают места в ней или предлагают услугу полного оформления передачи без личного присутствия родственника.
Цены варьируются от 500 рублей за «льготный» тариф и до 3000 рублей для обычных граждан. Эта практика создаёт неравные условия: больше всех страдают пожилые люди и те, кто приезжает из отдалённых районов, не имея возможности ни оплатить услуги, ни дежурить у ворот всю ночь.
«Начало приема на очередь с 18:00. Держим очередь до 08:00», — говорится в их сообщениях.
Ответ ГУФСИН.
На запросы СМИ в ГУФСИН России по Приморскому краю дают стандартные ответы. Ведомство подчёркивает, что приём передач осуществляется по графику, а электронная очередь через портал «Госуслуги» имеет приоритет.
«Сотрудники СИЗО не ограничивают и не регулируют очередь вне территории учреждения», — прокомментировали в пресс-службе ГУФСИН.
Таким образом, официальная позиция сводится к тому, что всё, что происходит за забором изолятора, — не их зона ответственности.
Мнения разделились.
Большинство пользователей возмущены, называя происходящее циничной наживой на горе семей.
«Вы что, на этом хотите денег заработать? У людей горе, а вы этим пользуетесь… Живая очередь, и всё», «Опять торговля очередью. Ужас. Уже было такое и закончилось тем, что приезжал ОМОН и забирал людей до трех суток», — процитировал возмущенных пользователей в социальных сетях канал @urist_pomosh.
Некоторые видят в этом лишь «бизнес», отвечающий спросу тех, кто не может тратить время в очередях. Другие указывают, что корень проблемы — в плохой организации процесса самим учреждением, которое создаёт искусственный ажиотаж и условия для спекуляций.
«Не будь спроса, предложения бы тоже не было! На кануне новогодних праздников объем передач традиционно возрастает, что может создавать впечатление ажиотажа у ворот учреждения. А “ждуны” этим пользуются. В итоге ты или пользуешься их услугами и передаешь посылку, или вынужденно стоишь в искусственной очереди, которую они сами же и создали», -поделился житель Владивостока Андрей.
Аналогичные ситуации происходили год назад и в начале декабря 2025 года. Разовые меры вроде совместных рейдов полиции и миграционной службы дают лишь временный эффект.
Похожая история складывалась ровно год назад. Тогда группа иностранцев приезжала к СИЗО ночью и оставляла на воротах рукописные записки с утверждением, что очередь «уже занята». К утру к ним присоединялись другие, и группа численностью в десятки людей получала приоритет при сдаче передач.
Также в ведомстве напомнили, что каждая передачка проходит обязательную и серьезную проверку, поэтому в праздничные периоды нагрузка на сотрудников вырастает значительно.
Отдельно в ГУФСИН подчеркнули, что проверка направлена на недопущение передачи запрещённых предметов, в том числе наркотических средств.