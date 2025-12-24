Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская область продемонстрировала самый высокий прирост цен на вторичное жилье

Эксперты сравнили цены на жилье в городах СФО.

Источник: Комсомольская правда

На конец декабря нынешнего года Омская область показала самый высокий прирост цен на вторичное жилье по сравнению с другими городами СФО. В рейтинг также попали Томск, Новосибирск и Кемерово.

Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Мир Квартир» приводит Союз строителей Томской области. По данным источника, прирост цен на вторичное жилье в Омске составил 4,5%, в среднем квадратный метр жилплощади подорожал в нашем городе до 114,4 тысяч рублей.

В Новосибирске цена поднялась на 4, 2% — до 134, 2 тысяч рублей за квадратный метр. В Томске — на 3,3%, до 122, 3 тысяч. Менее всего недвижимость подорожала в Кемерово — всего на 1,1% до 110, 7 тысяч рублей за квадратный метр.