Омская область продемонстрировала самый высокий прирост цен на вторичное жилье

В Новосибирске цена поднялась на 4, 2% — до 134, 2 тысяч рублей за квадратный метр. В Томске — на 3,3%, до 122, 3 тысяч. Менее всего недвижимость подорожала в Кемерово — всего на 1,1% до 110, 7 тысяч рублей за квадратный метр.