Омская область продемонстрировала самый высокий прирост цен на вторичное жилье

На конец декабря нынешнего года Омская область показала самый высокий прирост цен на вторичное жилье по сравнению с другими городами СФО. В рейтинг также попали Томск, Новосибирск и Кемерово.
Такие данные со ссылкой на исследование сервиса «Мир Квартир» приводит Союз строителей Томской области. По данным источника, прирост цен на вторичное жилье в Омске составил 4,5%, в среднем квадратный метр жилплощади подорожал в нашем городе до 114,4 тысяч рублей.
В Новосибирске цена поднялась на 4, 2% — до 134, 2 тысяч рублей за квадратный метр. В Томске — на 3,3%, до 122, 3 тысяч. Менее всего недвижимость подорожала в Кемерово — всего на 1,1% до 110, 7 тысяч рублей за квадратный метр.