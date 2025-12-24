Россиянам раскрыли размер пособия на ребенка в 2026 году

Выплаты на детей до полутора лет могут составить 83 тысячи рублей.
Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, которое выплачивается каждый месяц, составит от 10,7 до 83 тысяч рублей в 2026 году. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей», — сказал Алексей Говырин, его слова передает РИА Новости. Депутат добавил, что максимальная сумма выплаты достигнет 83 тысяч рублей — для тех, кто был застрахован.
Ранее стало известно, что ежемесячные выплаты семьям с детьми в 2026 году составят от 9,2 до 18,4 тысячи рублей. Итоговая сумма будет зависеть от степени нуждаемости и дохода семьи.