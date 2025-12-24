Роскачество выявило кишечную палочку в икре пяти торговых марок

В икре «Москва на волне» выявлено превышение норм технического регламента по количеству дрожжей. Также у образцов двух марок во вкусе отмечена горечь, еще в одном — горечь и острота, а в другом — горечь и кисловатое послевкусие, кислый запах. Согласно ГОСТу и стандарту Роскачества это нарушение, однако икра изготовлена по нормам технических условий (ТУ), поэтому зафиксировано только несоответствие требованиям организации.