Россиянам назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет

К 2026 году ожидается повышение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: нижняя планка составит 10,7 тыс. рублей, верхняя — 83 тыс. рублей для работающих лиц. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.