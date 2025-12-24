Россиянам назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет

К 2026 году ожидается повышение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: нижняя планка составит 10,7 тыс. рублей, верхняя — 83 тыс. рублей для работающих лиц. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
«Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей», — сказал он в беседе с РИА Новости.
По словам Говырина, максимальный размер пособия для лиц, имеющих официальное трудоустройство, будет установлен на уровне 83 тыс. рублей.
Напомним, что с 1 января 2026 года в России начнет действие закон о семейной выплате для семей с двумя и более детьми.
Кроме этого, в Госдуме разрабатывают нормы, призванные оградить малообеспеченные семьи с детьми от ситуации, когда небольшой рост доходов приводит к утрате права на получение пособий.