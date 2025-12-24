Ричмонд
Россиянам назвали размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет

Депутат Говырин: размер пособия по уходу за ребёнком может достичь 83 тысячи.

Источник: Комсомольская правда

К 2026 году ожидается повышение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет: нижняя планка составит 10,7 тыс. рублей, верхняя — 83 тыс. рублей для работающих лиц. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

«Минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 10 790 рублей», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По словам Говырина, максимальный размер пособия для лиц, имеющих официальное трудоустройство, будет установлен на уровне 83 тыс. рублей.

Напомним, что с 1 января 2026 года в России начнет действие закон о семейной выплате для семей с двумя и более детьми.

Кроме этого, в Госдуме разрабатывают нормы, призванные оградить малообеспеченные семьи с детьми от ситуации, когда небольшой рост доходов приводит к утрате права на получение пособий.