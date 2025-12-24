Ричмонд
Долина или Лурье: кто встретит Новый 2026 год в скандальной квартире

Лариса Долина 25 декабря после решения Мосгорсуда может покинуть квартиру в Хамовниках, принадлежащей Полине Лурье. Эксперты рассказали, как пройдет выселение артистки.

Источник: Аргументы и факты

Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках, владельцем которой Верховный суд признал Полину Лурье. Эксперты отмечают, что у артистки нет шансов переломить ситуацию в свою пользу в суде и ожидают, что соответствующие решение будет принято сразу. Как будут развиваться события дальше?

Решение суда вступит в силу сразу.

«Я не вижу, что у Долиной есть шанс выиграть, ведь квартира находится в собственности покупателя. Суд должен установить наличие возможности проживания внучки артистки на иной жилой площади. И после того, как это будет сделано, а она действительно с матерью живет в другом жилом помещении, будет принято решение о снятии с регистрационного учета и о выселении певицы», — сказал aif.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он подчеркнул, что решение суда вступит в силу сразу. «Дело в том, что Верховный суд спустил дело в Мосгорсуд, это апелляционная инстанция. Судебные акты апелляционной инстанции вступают в силу сразу. Отсрочка не предусмотрена ни Гражданским кодексом России, ни Гражданско-процессуальным», — пояснил юрист.

Как будут выселять Долину.

Хаминский обозначил, что после решения суда о выселении Долиной новому владельцу жилья Лурье не нужно будет стучаться в «закрытую дверь».

«Заинтересованное лицо — сторона по делу — передаст исполнительный лист приставам. Приставы возбудят исполнительное производство, предложат должнику в добровольном порядке исполнить судебный акт, дадут на это несколько дней. В случае отказа исполнение решения суда будет происходить принудительно: вскроют дверь и выселят», — сказал Хаминский.

При этом юрист выразил уверенность, что Долина не станет препятствовать исполнению решения суда.

«В противном случае имиджевые издержки будут очень высоки. Ведь принудительное выселение покажут на всю страну», — констатировал собеседник издания.

Фото: www.globallookpress.com/ Roman Denisov.

Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье, выразила надежду, что судебная тяжба с квартирой в Хамовниках завершится в этом году, однако не исключает, что это может и не произойти.

«Конечно, хотелось бы, чтобы решение суд принял сразу. Сколько можно девушку-то мучить нашу? — отреагировала Свириденко на вопрос aif.ru. — Но не исключаю процессуальных моментов, из-за которых вынесение вердикта будет отложено. Каких именно — размышлять не хотим даже, потому что все-таки настроены на позитив».

Адвокат добавила, что по закону после судебного вердикта Лурье сразу имеет право въехать в свою квартиру.

«Если жилье не будет освобождено, тогда уже приставы вступят в работу», — заявила Свириденко.

Лурье взыщет с Долиной понесенные расходы.

Лурье также намерена взыскать с Долиной расходы, понесенные в ходе судебных разбирательств.

«Безусловно, мы будем взыскивать понесенные расходы за проведенные экспертизы, адвокатские услуги, за уплаченные госпошлины. Это достаточно большая сумма», — отметила Свириденко.

При этом она допустила и другие меры по взысканию по квартире. «Подумаем. Потому что еще и налог был уплачен… По-человечески Полина не хочет совсем сильно наказывать, “плясать на костях”. Все будет зависеть от того, как она (ред. — Долина) себя поведет, пока непонятно. 25 декабря состоится заседание, так что посмотрим», — сказала адвокат.

Свириденко констатировала, что за все время ни сама Долина, ни ее представители не пытались связаться с Лурье.

История вопроса.

Летом 2024 года Лариса Долина продала свою квартиру Полине Лурье за 112 млн рублей. По словам певицы, она действовала под влиянием мошенников, которые представились сотрудниками ФСБ и Росфинмониторинга.

В августе 2024 года артистка подала иск в районный суд о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной и прекращении права собственности Лурье на квартиру. Покупательница подала встречный иск к певице, потребовав прекратить право пользования квартирой Долиной и её семьёй, снять их с регистрационного учёта по этому адресу и выселить.

28 марта 2025 года Хамовнический суд признал сделку недействительной и оставил право собственности за Долиной. При этом суды не обязали Долину вернуть Лурье 112 млн рублей, указав, что деньги нужно взыскать с осуждённых мошенников.

16 декабря 2025 года Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России отменила решения трёх предыдущих инстанций и отказала Долиной в иске о признании сделки купли-продажи квартиры недействительной. Мосгорсуд 25 декабря рассмотрит иск о выселении артистки из квартиры.