Долина или Лурье: кто встретит Новый 2026 год в скандальной квартире

«Я не вижу, что у Долиной есть шанс выиграть, ведь квартира находится в собственности покупателя. Суд должен установить наличие возможности проживания внучки артистки на иной жилой площади. И после того, как это будет сделано, а она действительно с матерью живет в другом жилом помещении, будет принято решение о снятии с регистрационного учета и о выселении певицы», — сказал aif.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.