Мошенники стали использовать новогоднюю игру «Тайный Санта» для фишинговых атак

В преддверии Нового года мошенники стали использовать популярную праздничную игру «Тайный Санта» для кражи личных данных и установки вредоносного ПО.
Злоумышленники рассылают в мессенджерах предложения принять участие в обмене подарками с незнакомцами. Для получения «подарка» жертву просят подписаться на несколько Telegram-каналов. После выполнения условия участнику присылают ссылку с инструкциями, которая на самом деле является фишинговой. Переход по ней запускает автоматическую загрузку вредоносной программы, дающей преступникам удаленный доступ к устройству — компьютеру или смартфону.
Эксперты призывают проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам, особенно от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под новогодние активности, передает РИА Новости.
В преддверии Нового года в РФ участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.