Мошенники стали использовать новогоднюю игру «Тайный Санта» для фишинговых атак

Злоумышленники рассылают в мессенджерах предложения принять участие в обмене подарками с незнакомцами. Для получения «подарка» жертву просят подписаться на несколько Telegram-каналов. После выполнения условия участнику присылают ссылку с инструкциями, которая на самом деле является фишинговой. Переход по ней запускает автоматическую загрузку вредоносной программы, дающей преступникам удаленный доступ к устройству — компьютеру или смартфону.