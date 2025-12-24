Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники стали использовать новогоднюю игру «Тайный Санта» для фишинговых атак

В преддверии Нового года мошенники стали использовать популярную праздничную игру «Тайный Санта» для кражи личных данных и установки вредоносного ПО.

В преддверии Нового года мошенники стали использовать популярную праздничную игру «Тайный Санта» для кражи личных данных и установки вредоносного ПО.

Злоумышленники рассылают в мессенджерах предложения принять участие в обмене подарками с незнакомцами. Для получения «подарка» жертву просят подписаться на несколько Telegram-каналов. После выполнения условия участнику присылают ссылку с инструкциями, которая на самом деле является фишинговой. Переход по ней запускает автоматическую загрузку вредоносной программы, дающей преступникам удаленный доступ к устройству — компьютеру или смартфону.

Эксперты призывают проявлять бдительность и не переходить по подозрительным ссылкам, особенно от неизвестных отправителей, даже если они маскируются под новогодние активности, передает РИА Новости.

В преддверии Нового года в РФ участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.