WhatsApp все: до блокировки популярного мессенджера остались считанные дни

WhatsApp будет полностью заблокирован в ближайшей перспективе. Таким мнением поделился эксперт Раевский, отметив, что в последнее время мессенджер работает плохо.

Источник: Аргументы и факты

В Роскомнадзоре объяснили, что поскольку со стороны мессенджера WhatsApp* продолжают фиксироваться нарушения российского законодательства, к нему последовательно применяют ограничительные меры. Последним шагом станет полная блокировка WhatsApp*. В беседе с aif.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский объяснил, когда ждать отключение мессенджера и как к этому подготовиться.

Что происходит с WhatsApp*?

В ответ на нарушения российского законодательства со стороны мессенджера WhatsApp* Роскомнадзор поэтапно вводит ограничительные меры. Так, в августе этого года началось постепенное ухудшение качества звонков.

О сбоях в работе мессенджера 1 декабря поступило порядка 2,1 тысячи жалоб от российских пользователей. Следующий крупный сбой зафиксировали 22 декабря. По данным портала «Сбой.рф», более 1,6 тысячи пользователей из России сообщили о неполадках в работе приложения.

Причины возникновения проблем не уточняются.

Роскомнадзор предупредил, что полная блокировка WhatsApp* станет неизбежной, если компания продолжит игнорировать требования российского законодательства.

С WhatsApp* простимся в ближайшее время.

Оценивая ситуацию, Раевский предположил, что вопрос с блокировкой мессенджера может решиться уже скоро.

«Судя по тому, какие сигналы посылают различные официальные лица, скорее всего, WhatsApp* будет полностью заблокирован… Видимо, ждать осталось не так уж и долго с учётом того, что он в последнее время и так работал очень плохо, медленно. Сообщения плохо уходили и плохо приходили», — сказал он.

По мнению Раевского, это был такой период, чтобы пользователи этого мессенджера «приняли ситуацию, свыклись и какую-то искали замену».

Скачивать или нет: как подготовиться к блокировке мессенджера.

Раевский отметил, что какая-то специальная масштабная подготовка к блокировке не нужна.

«По сути, у WhatsApp* просто перестанет работать функция мессенджера. Скачивать информацию, наверное, не имеет смысла. Сам мессенджер останется, из него, по идее, ничего пропасть не должно, все, что там было, должно сохраниться: все, что отправляли, история переписки», — объяснил эксперт.

Раевский отметил, что контакты, как правило, хранятся не в самом мессенджере, а в телефоне, поэтому беспокоится об их сохранности не приходится. Он порекомендовал предупредить о переходе в другой мессенджер тех, с кем есть регулярное общение в WhatsApp*

«Большую спам-рассылку всем контактам делать не стоит. Если вам захотят отправить сообщение, то вариант из работающих мессенджеров найдут», — добавил он.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.