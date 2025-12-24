В икре пяти торговых марок найдена кишечная палочка

Нарушения выявлены в продукции под брендами «Русское море», «Деликатеска», «Московский рыбокомбинат», «Красная икра» и «Красное золото». В ряде компаний-производителей, указанных в исследовании, заявили о проведении внутренних проверок, дополнительной работе с персоналом и усилении контроля качества продукции.