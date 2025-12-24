Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В икре пяти торговых марок найдена кишечная палочка

Специалисты Роскачества обнаружили бактерии группы кишечной палочки в икре пяти торговых марок. Соответствующая информация опубликована по итогам проведённого исследования.

Специалисты проверили красную икру нескольких марок.

Специалисты Роскачества обнаружили бактерии группы кишечной палочки в икре пяти торговых марок. Соответствующая информация опубликована по итогам проведённого исследования.

Нарушения выявлены в продукции под брендами «Русское море», «Деликатеска», «Московский рыбокомбинат», «Красная икра» и «Красное золото». В ряде компаний-производителей, указанных в исследовании, заявили о проведении внутренних проверок, дополнительной работе с персоналом и усилении контроля качества продукции.

Ранее стало известно, что средняя стоимость красной икры составила 9365 за килограмм. По данным экспертов, рынок возвращается к справедливой цене, пишет MK.RU.