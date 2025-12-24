В икре пяти торговых марок найдена кишечная палочка

Специалисты проверили красную икру нескольких марок.
Специалисты Роскачества обнаружили бактерии группы кишечной палочки в икре пяти торговых марок. Соответствующая информация опубликована по итогам проведённого исследования.
Нарушения выявлены в продукции под брендами «Русское море», «Деликатеска», «Московский рыбокомбинат», «Красная икра» и «Красное золото». В ряде компаний-производителей, указанных в исследовании, заявили о проведении внутренних проверок, дополнительной работе с персоналом и усилении контроля качества продукции.
Ранее стало известно, что средняя стоимость красной икры составила 9365 за килограмм. По данным экспертов, рынок возвращается к справедливой цене, пишет MK.RU.