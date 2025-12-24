Расчёты реактивной системы залпового огня «Град» российской группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты Вооружённых сил Украины в Гуляйполе Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В МО уточнили, что украинские объекты были выявлены в ходе воздушной разведки, их зафиксировали операторы войск беспилотных систем.
«В ходе воздушной разведки операторами войск беспилотных систем в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области были выявлены опорные пункты противника. Полученные координаты были переданы расчётам РСЗО “Град” 35-й армии группировки “Восток”. После выдвижения на огневую позицию расчёт боевой машины нанёс удар реактивными снарядами по полученным целям», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что ликвидированы украинские опорные пункты противника, а также находившиеся в них украинские боевики. Кроме того, удар нарушил систему обороны, создав условия для дальнейшего продвижения российских штурмовиков.
Напомним, в Минобороны РФ рассказали, что город Гуляйполе, подъездные пути к нему и прилегающие территории полностью находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».
Ранее сообщалось, что военнослужащие российской группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины в районе города Гуляйполе Запорожской области.