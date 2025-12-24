«Герань» наказала Ми-24: на Украине хоронят главного летчика-аса ВСУ

Российский дрон «Герань» уничтожил в Черкасской области украинский вертолет Ми-24 с пилотом Александром Шеметом, имеющим звание Героя Украины.
Брат ликвидированного пилота раскрыл обстоятельства произошедшего. По его словам, Шемет вылетел на перехват российских дронов, но в результате Ми-24 столкнулся с одним из беспилотников. В итоге тела четырех членов экипажа «очень обгорели», а воздушное судно буквально «полностью разорвало на куски».
Генералы Владимир Попов и Сергей Липовой в разговоре с aif.ru сказали, как проходила дуэль и о каких проблемах в авиации ВСУ свидетельствует этот инцидент.
Обломки могли уничтожить вертолет.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов допустил, что вертолет был сильно посечен обломками дрона «Герань» и по этой причине потерпел крушение.
«Когда беспилотники даже просто атакуют, происходит детонация боевого заряда, который он несет… Осколки разлетаются в разные стороны и уйти от их разлета невозможно. Атакующий вертолет подошел слишком близко, и когда из пушек, скорее всего, расстреливали нашу “Герань”, произошла детонация. Обломки могли разлететься на 100−200 метров», — пояснил генерал Попов.
Эксперт считает, что обломки «Герани» могли повредить двигатель или лопасти вертолета, что при небольшой высоте полета привело к катастрофе.
«Герани» объявили охоту.
Герой России, генерал-майор авиации в отставке Сергей Липовой заявил, что российские беспилотники стали применять новую тактику в борьбе с украинскими дронами, вертолетами и самолетами.
«На сегодняшний день разворачивается новая тактика борьбы с вражескими беспилотными летательными аппаратами, вертолетами и самолетами с использованием дронов. Мы наблюдаем, как наши “Герани” объявили настоящую охоту за украинской авиацией», — сказал он aif.ru.
Липовой подчеркнул, что модифицированная «Герань» может идентифицировать вражеские объекты и наносить удары. По его словам, украинская сторона не может выработать эффективное противодействие, что ставит под вопрос эффективность использования оставшейся у них малочисленной авиации.
ВВС Украины добивают последние вертолеты.
Украинская авиация не обладает большим количеством воздушных судов, потеря каждого из них — катастрофа для Военно-воздушных сил.
«В украинских ВВС вертолетов сегодня небольшое количество. Это либо судна, разработанные конструкторским бюро Миля (вертолеты Ми), оставшиеся с советского периода, либо переданные странами НАТО. Применение вертолетов по одиночке особого успеха не приносит ни в продвижении, ни в обороне противника», — подчеркнул Липовой.
Эффективное применение дронов позволяет российской армии наносить ощутимый ущерб украинским войскам. В условиях ослабленных ВВС и неспособности разработать эффективные контрмеры, Украина сталкивается с возрастающими трудностями в поддержании боеспособности и отражении наступления ВС РФ.