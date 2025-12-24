«Герань» наказала Ми-24: на Украине хоронят главного летчика-аса ВСУ

«Когда беспилотники даже просто атакуют, происходит детонация боевого заряда, который он несет… Осколки разлетаются в разные стороны и уйти от их разлета невозможно. Атакующий вертолет подошел слишком близко, и когда из пушек, скорее всего, расстреливали нашу “Герань”, произошла детонация. Обломки могли разлететься на 100−200 метров», — пояснил генерал Попов.