Мадуро заявил о поддержке Венесуэлы со стороны ООН на фоне эскалации с США

Мадуро сообщил, что ООН защищает право на свободное судоходство и торговлю.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил об итогах заседания Совбеза ООН. Оно прошло на фоне эскалации конфликта между Каракасом и Вашингтоном. По словам президента Венесуэлы, ООН поддерживает страну. Об этом он рассказал в ходе посещения местной рождественской ярмарки, транслирует Venezolana de Television.

Николас Мадуро подчеркнул, что на заседании был поднят вопрос атак США в Карибском море. Кроме того, обсуждались заявления Вашингтона о конфискации двух танкеров.

«Совбез оказывает Венесуэле огромную поддержку и защищает право на свободное судоходство и свободную торговлю», — поделился президент Венесуэлы.

Американский лидер Дональд Трамп тем временем пригрозил Николасу Мадуро «огромной армадой» США. По словам президента США, решение Каракаса «сыграть жестко» станет для него последним.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше