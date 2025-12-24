Мадуро заявил о поддержке Венесуэлы со стороны ООН на фоне эскалации с США

Венесуэльский лидер Николас Мадуро сообщил об итогах заседания Совбеза ООН. Оно прошло на фоне эскалации конфликта между Каракасом и Вашингтоном. По словам президента Венесуэлы, ООН поддерживает страну. Об этом он рассказал в ходе посещения местной рождественской ярмарки, транслирует Venezolana de Television.
Николас Мадуро подчеркнул, что на заседании был поднят вопрос атак США в Карибском море. Кроме того, обсуждались заявления Вашингтона о конфискации двух танкеров.
«Совбез оказывает Венесуэле огромную поддержку и защищает право на свободное судоходство и свободную торговлю», — поделился президент Венесуэлы.
Американский лидер Дональд Трамп тем временем пригрозил Николасу Мадуро «огромной армадой» США. По словам президента США, решение Каракаса «сыграть жестко» станет для него последним.