Ночью 22 декабря в самом центре Киева раздались выстрелы. Украинское издание «Страна» сообщило о драке с участием иностранцев, один из которых открыл стрельбу в воздух, после чего группа скрылась.
Пользователи сети сразу же предположили, что речь идет о наемниках ВСУ, интерес людей к этой версии подогрела информация о том, что одним из пострадавших оказался военный. Рядовая уличная разборка в контексте растущего напряжения в обществе может быть предвестником более серьезных событий, в том числе бунтов со стороны иностранцев.
Наемники будут штурмовать госорганы в Киеве.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников видит в произошедшем большую угрозу для киевских властей. Он допустил, что иностранные наемники, разочарованные большими потерями и невыполненными обещаниями по выплатам, могут пойти на крайние меры.
«В ближайшее время мы увидим, как банды наёмников будут захватывать оставшиеся госорганы власти в Киеве. Это будут ТЦК вместе с пресловутыми военными специалистами, это будут объекты государственного управления», — сказал aif.ru подполковник.
Иными словами, наемники, почувствовав себя обманутыми и брошенными на произвол судьбы, могут превратиться в неконтролируемую силу, стремящуюся любым способом добиться своих целей. Это уже не просто «солдаты удачи», а потенциальные участники переворота, готовые дестабилизировать ситуацию в городе до предела.
Наемники начнут брать заложников.
По словам Иванникова, наемники могут прибегнуть к захвату заложников, чтобы усилить давление на киевский режим.
«Наемники могут взять в заложники школьников и госслужащих, чтобы добиться выплат», — считает эксперт.
Такой сценарий может привести к полному параличу власти и хаосу на улицах Киева. Захват заложников — это крайняя мера, но она вполне вероятна, учитывая отчаяние и озлобленность, которые могут испытывать эти боевики.
Жителям Киева грозят банды наемников.
Иванников обратил внимание на то, что наемники объединяются в банды, чтобы эффективнее добиваться справедливости от властей Украины.
«Наёмники прибыли в Киев, чтобы потребовать выплат, денег, которые киевский режим задолжал им за террористическую деятельность. Наемники сбиваются в банды независимо от национальной и этнической принадлежности. Эти банды буквально наводняют Киев», — подчеркнул эксперт.
Эти банды, по словам Иванникова, вооружены и готовы использовать оружие.
«По их мнению, оно является дополнительным аргументом для получения обещанных выплат», — сказал он.
Женщины боятся говорить о насилии.
Ситуация усугубляется сообщениями о насилии и бесправии по отношению к местному населению. Иванников утверждает, что украинские женщины становятся жертвами насилия со стороны наемников.
«Для наёмников, находящихся на Украине, украинские женщины являются объектом торговли, который можно купить, продать. Отношение к украинкам у них как к женщинам лёгкого поведения, с которыми можно совершать любые действия сексуального характера и не нести никакой ответственности. Многие женщины Украины подвергаются насилию со стороны наёмников, но боятся об этом заявить», — подчеркнул он.
Подобная ситуация говорит о полном моральном разложении наемников и бездействии властей, которые, по словам Иванникова, будут пытаться скрыть подобные преступления.
«Работорговля в странах, откуда прибывают наемники, прежде всего, из Латинской Америки, является распространенным явлением. Это способствует совершению наемниками преступлений сексуального характера», — подытожил подполковник.
Ситуация с иностранными наемниками на Украине становится все более напряженной и непредсказуемой. Невыполненные обещания, большие потери и ощущение безнаказанности могут подтолкнуть их к актам насилия и даже к попытке захвата власти.