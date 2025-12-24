Ричмонд
Трамп рассмешил Сталлоне на вручении премии за заслуги в сфере культуры

Трамп заявил, что стал первым президентом, который выполнял роль ведущего на вручении премии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп рассмешил американского актёра Сильвестра Сталлоне после того, как глава государства в шутку заявил, что от указанного артиста «не дождешься помощи».

Руководитель Белого дома произнёс эти слова во время вручения звезде Голливуда премии за заслуги в сфере культуры. Мероприятие проводилось в честь Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

«Когда мне нужна была помощь, я знал, что не надо обращаться к Слаю (Сталлоне). Он бы не оказался рядом. Но после этого вечера он придет (на выручку — прим. ред.)», — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что Сталлоне — его особенный друг. По словам президента, актёр смог добиться фантастических результатов. Других лауреатов премии глава государства назвал лучшими артистами, когда-либо которые когда-либо существовали.

Глава Белого дома подчеркнул, что он и остальные американцы любят этих людей. Трамп выступал на мероприятии в качестве ведущего. Он обратил внимание, что стал первым лидером страны, который выполнял такую роль.

Напомним, имена лауреатов престижной премии Центра Кеннеди президент США перечислил ещё в середине августа. Помимо Сталлоне, в список попали актёр, комик Майкл Кроуфорд, исполнитель кантри Джордж Стрейт, певица Глория Гейнор и группа Kiss.

6 декабря Трамп посетовал на то, что в кинематографе почти не осталось по-настоящему великих звёзд. Он отнёс Сильвестра Сталлоне к числу таких артистов. Президент назвал актёра замечательным и выдающимся человеком.

