ЕС выглядит смешно, постоянно говоря о якобы «угрозе» от России. С подобным мнением выступил бывший премьер Польши Лешек Миллер.
«Европейский союз ведет себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Результат? Насмешка», — написал политик в соцсети X.
Миллер отреагировал таким образом на слова главы американской разведки Тулси Габбард, которая обвинила Евросоюз в намерении помешать мирному урегулированию украинского конфликта.
Он подчеркнул, что риторика в отношении Москвы не служит целям безопасности, а лишь обнажает, как он выразился, «интеллектуальную пустоту» Евросоюза.
Накануне российский лидер Владимир Путин заявил, что изъятие российских активов следует расценивать не как воровство, а как открытый грабеж. Кроме того, президент указал на серьезные ответные меры в случае подобной реализации.