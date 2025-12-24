Астроном Еленин объяснил шокирующие открытия о 3I/ATLAS Леба и Бернса

Американский геолог Стефан Бернс сделал шокирующее заявление о том, что зафиксировал аномальный сигнал Земле от межзвёздного объекта 3I/ATLAS, когда тот приблизился к нашей планете 19 декабря. Это сообщение прокомментировал с aif.ru астроном, первоткрыватель кометы C/2010 X1 и нескольких астероидов, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН Леонид Еленин.
«Ученый Бернс очень завидует ученому Лебу. Тоже хочется немножечко денежек», — отметил он.
Астроном объяснил, что эти ученые зарабатывают на горячей теме межзвездного объекта 3I/ATLAS. По его словам, научных подтверждений их заявлениям и гипотезам нет.
Межзвездный объект 3I/ATLAS обнаружили в начале июля 2025 года. Ученый из Гарварда Ави Леб заявил, что 3I/ATLAS имеет признаки искусственного происхождения и может быть кораблем инопланетян.
19 ноября NASA провело брифинг, на котором комету назвали «дружелюбным гостем нашей Солнечной системы» и опровергли гипотезу о том, что она является техногенным объектом. 3I/ATLAS подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года. Сейчас комета направляется к одной из лун Юпитера.