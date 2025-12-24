Астроном Еленин объяснил шокирующие открытия о 3I/ATLAS Леба и Бернса

19 ноября NASA провело брифинг, на котором комету назвали «дружелюбным гостем нашей Солнечной системы» и опровергли гипотезу о том, что она является техногенным объектом. 3I/ATLAS подлетел максимально близко к Земле 19 декабря 2025 года. Сейчас комета направляется к одной из лун Юпитера.