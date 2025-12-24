Автобусы, трамваи и метро изменят график работы в праздники в Екатеринбурге

В последний день 2025-го наземный общественный транспорт будет работать до 22:00.
Весь общественный транспорт Екатеринбурга 31 декабря будет работать до 22:00 (метро — до 01:00), а 1 января — по расписанию первого дня нового года. В оставшиеся праздники число машин будет меньше обычного, рассказали URA.RU в пресс-службе администрации.
«1 января первый рейс в соответствии с брутто-контрактом, до 10:00 будет интервал — час. После 10:00 по воскресному расписанию. На следующий день до 10:00 интервал составит 30 минут, а после 10:00 — по штатному расписанию», — пояснили в мэрии.
Далее с 3 по 11 января наступает режим выходного дня, который в соответствии с брутто-контрактом подразумевает сокращение на 20% числа автобусов, троллейбусов, трамваев и поездов в метро на маршрутах. С 12-го числа режим работы транспорта будет штатный.