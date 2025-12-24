Автобусы, трамваи и метро изменят график работы в праздники в Екатеринбурге

«1 января первый рейс в соответствии с брутто-контрактом, до 10:00 будет интервал — час. После 10:00 по воскресному расписанию. На следующий день до 10:00 интервал составит 30 минут, а после 10:00 — по штатному расписанию», — пояснили в мэрии.