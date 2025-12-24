На омские прилавки поступило сто килограмм молочки и кормов без документов

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга электронных систем документооборота «Меркурий» и «Честный знак». На продаже молочки и кормов с аннулированными ветеринарными документами попались 11 омских предпринимателей. Нарушителям были направлены предостережения о необходимости соблюдения ветеринарного законодательства.