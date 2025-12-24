Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омские прилавки поступило сто килограмм молочки и кормов без документов

Специалисты Россельхознадзора выявили 122 случая продажи продукции с аннулированными ветеринарными документами.

Источник: Комсомольская правда

В Омской области специалисты регионального Россельхознадзора выявили 122 случая реализации молочной продукции и кормов с недейтвительными ветеринарными документами. Общий вес сомнительной продукции составил около ста килограмм.

Нарушения были выявлены в ходе мониторинга электронных систем документооборота «Меркурий» и «Честный знак». На продаже молочки и кормов с аннулированными ветеринарными документами попались 11 омских предпринимателей. Нарушителям были направлены предостережения о необходимости соблюдения ветеринарного законодательства.