Обменявшийся с Путиным пирожками владелец пекарни «Машенька» поднимает цены

Ранее, в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, Максимов задал вопрос о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Он отметил, что восемь лет работал по патенту, но с нового года, в связи с изменением законодательства, ему как индивидуальному предпринимателю придется нанимать бухгалтера, что приведет к дополнительным расходам. Путин объяснил ему обоснованность решений правительства и попросил прислать пирожки из его пекарни.