Обменявшийся с Путиным пирожками владелец пекарни «Машенька» поднимает цены

Владелец «Машеньки» сообщил о росте цен перед самым Новым годом.
Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов сообщил о планах повысить цены на пирожки перед Новым годом. Ранее он передал президенту России Владимиру Путину лукошко с выпечкой после просьбы главы государства.
«Популярность пройдет, а останутся местные жители, поэтому мы будем поднимать (цены, — прим. URA.RU) обязательно, но не в связи с этим событием замечательным, которое произошло…» — сказал Денис Максимов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что это связано с ростом НДС, который нужно нивелировать и включить в продукцию. По его словам, рост цен запланирован на 30 или 31 декабря.
Ранее, в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, Максимов задал вопрос о проблемах перехода с патентной системы налогообложения на уплату НДС для малого бизнеса. Он отметил, что восемь лет работал по патенту, но с нового года, в связи с изменением законодательства, ему как индивидуальному предпринимателю придется нанимать бухгалтера, что приведет к дополнительным расходам. Путин объяснил ему обоснованность решений правительства и попросил прислать пирожки из его пекарни.
На следующий день президенту пришла корзина с выпечкой, пишет RT. Путин поблагодарил владельца пекарни и прислал ему ответный подарок. Это стало актом признательности российского лидера за быструю доставку булочек. Таким образом они обменялись подарочными корзинами.