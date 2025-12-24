Ситуация в Гуляйполе достигла критической точки. Российские военные уверенно продвигаются в центральной части этого стратегически важного запорожского города, а украинские формирования, по словам экспертов, находятся в состоянии агонии и разложения.
«В Гуляйполе началась последняя стадия по денацификации и освобождению от ВСУ. И агония ВСУ очевидна», — заявил в комментарии aif.ru подполковник запаса, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.
Дезертиры сбиваются в банды.
Реальность оказалась еще мрачнее фронтовых сводок. Эксперт описывает картину полного коллапса: «Идет и дружеский огонь, и дезертирство. Бегут офицеры, стараются мотивировать своих подчиненных тоже отходить и бросать свои позиции. Что показательно, оружие они берут с собой и дезертируют».
Иванников констатирует, что Украину захватывает волна вооруженного бандитизма.
«Это оружие однозначно будет применено для совершения грабежей, разбоев и других преступлений. Дезертиры пополняют формирующиеся сейчас на Украине банды, которые будут не только совершать преступления, но и оказывать прямое влияние на политический климат в стране», — говорит Иванников.
В Гуляйполе хаос.
«В Гуляйполе полный хаос и неразбериха, не позволяющая ВСУ осуществить планомерный системный отход на новые позиции, которых по факту не существует. Они существуют только в голове обезумевшего киевского диктатора Зеленского», — уверен Иванников.
При этом главком ВСУ Александр Сырский занят сокрытием реальных фактов, чтобы сохранить пост. Иванников характеризует его действия емкой формулой «трех У»: «В это время главком Сырский действует по принципу “угадать, угодить, уберечься”, предпочитая не докладывать реальное положение дел в Гуляйполе ни Зеленскому, ни обществу Украины, чтобы не вызвать недовольство и разочарование своими действиями. Сырский заинтересован только в том, чтобы сохранить свою должность и как можно дольше пробыть главкомом ВСУ, реализуя свои эгоистичные амбиции».
Штаб ВСУ в музее Махно захвачен.
Ярким символом краха украинских сил в городе стало освобождение российскими бойцами здания музея Нестора Махно. Это место имело для ВСУ не только тактическое, но и идеологическое значение, хотя, как отмечает председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, это значение было абсолютно надуманным и русофобским.
«Надо понимать, что Нестор Иванович Махно — это феномен в русском мире человека, который создал и возглавил по-настоящему народную армию во время гражданской войны. Он был противником какой-либо украинской незалежности, отказался от украинского паспорта, когда ему это предлагали, и чётко считал себя русским человеком по взглядам, по мировоззрению и по причастности к цивилизации», — подчеркивает Рогов.
Он напоминает, что Махно был насильственно «украинизирован» современными киевскими идеологами. А сам музей, по словам эксперта, стал очагом русофобии и местом для сомнительных мероприятий. Но с отступлением ВСУ его история получила иной финал: «Что касается самого музея, то это такой местечковый вариант, еще одно проявление русофобии. Было ли там что-то особенно ценное? Все, что имеет хоть какую-то потенциальную ценность, скорее всего, уже утащили. В Гуляйполе ВСУ грабили и общественные учреждения, и частные дома, владельцы которых выехали».
Эксперты сходятся в прогнозе: судьба Гуляйполя предрешена.
«Судьба Гуляйполя будет решена к Новому году, город будет полностью зачищен от сил противника», — резюмирует подполковник запаса Иванников.
Та же участь, судя по всему, ожидает и другие лишенные снабжения опорные пункты ВСУ, а волна хаоса, запущенная на передовой, уже катится вглубь Украины, принимая форму вооруженного бандитизма.
Освобождение Гуляйполя станет не только тактической, но и символической победой, закрывающей страницу с фальшивой историей и открывающей путь к восстановлению исторической правды.