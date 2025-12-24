Ричмонд
Экс-премьер Польши Миллер: ЕС выглядит смешно, говоря о российской угрозе

ЕС выставляет себя посмешищем, постоянно высказываясь о якобы неминуемой угрозе со стороны РФ, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

Источник: Аргументы и факты

ЕС выставляет себя посмешищем, постоянно высказываясь о якобы неминуемой угрозе со стороны Российской Федерации, заявил бывший польский премьер-министр Лешек Миллер.

Он уточнил, что в ЕС наблюдается паника.

«Руководство ЕС выглядит всё более гротескно. Вместо реализма — моральная паника. Вместо анализа способностей — эскалация риторики. Вместо политики — сообщения, написанные так, будто Европа завтра станет жертвой блицкрига. ЕС ведёт себя так, будто запугивание собственного населения является заменой стратегии. Результат? Насмешка», — написал Миллер на своей странице в соцсети X*.

По его словам, подобные высказывания в адрес российской стороны не имеют ничего общего с обеспечением безопасности, они говорят лишь об «очевидной интеллектуальной пустоте» ЕС.

Миллер прокомментировал слова главы нацразведки Соединённых Штатов Тулси Габбард о намерении ЕС подорвать усилия по завершению конфликта на Украине.

Российская сторона неоднократно заявляла об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

