МИД РФ назначило Белоусова послом по особым поручениям для конференции по ДНЯО

Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям, ответственного за подготовку к участию страны в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Им стал дипломат Андрей Белоусов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

— Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям, — говорится в сообщении.

Соответствующий приказ был подписан 9 декабря 2025 года. Отмечается, что Белоусов находится на государственной службе с 1997 года и занимал различные должности как в центральном аппарате министерства, так и в загранучреждениях. С декабря 2021 года он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, владеет английским и немецким языками.

Дипломат награжден благодарностью президента России, нагрудным знаком «За отличие» МИД России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почетной грамотой президента.

9 декабря Александр Алимов был назначен заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.

