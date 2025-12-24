МИД РФ назначило Белоусова послом по особым поручениям для конференции по ДНЯО

Соответствующий приказ был подписан 9 декабря 2025 года. Отмечается, что Белоусов находится на государственной службе с 1997 года и занимал различные должности как в центральном аппарате министерства, так и в загранучреждениях. С декабря 2021 года он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, владеет английским и немецким языками.