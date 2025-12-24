МИД РФ назначило Белоусова послом по особым поручениям для конференции по ДНЯО

Министерство иностранных дел Российской Федерации назначило нового посла по особым поручениям, ответственного за подготовку к участию страны в Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в 2026 году. Им стал дипломат Андрей Белоусов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.
— Приказом министерства иностранных дел Российской Федерации Белоусов Андрей Иванович назначен послом по особым поручениям, — говорится в сообщении.
Соответствующий приказ был подписан 9 декабря 2025 года. Отмечается, что Белоусов находится на государственной службе с 1997 года и занимал различные должности как в центральном аппарате министерства, так и в загранучреждениях. С декабря 2021 года он имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, владеет английским и немецким языками.
Дипломат награжден благодарностью президента России, нагрудным знаком «За отличие» МИД России, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также почетной грамотой президента.
9 декабря Александр Алимов был назначен заместителем министра иностранных дел России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин.