Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэперу-иноагенту Влади грозит уголовное дело: что он нарушил

Адвокат Алешин: Влади* может угодить за решетку из-за двух иноагентских штрафов.

Источник: Комсомольская правда

Рэпер Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич)*, признанный иностранным агентом и дважды оштрафованный за нарушения связанных с этим требований, теперь рискует столкнуться с уголовным преследованием. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин в беседе с РИА Новости.

Это означает, что рэпера могут привлечь к уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ, которая наказывает за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность иностранных агентов.

Музыкант был признан иностранным агентом в начале 2024 года. Не согласившись с этим, он обратился в суд с иском к Министерству юстиции об отмене статуса, но получил отказ.

Как стало известно ранее, солист группы «Ногу свело!» Максим Покровский* пытается избежать ареста дома в Подмосковье из США.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше