Рэперу-иноагенту Влади грозит уголовное дело: что он нарушил

Рэпер Влади (настоящее имя Владислав Лешкевич)*, признанный иностранным агентом и дважды оштрафованный за нарушения связанных с этим требований, теперь рискует столкнуться с уголовным преследованием. Об этом сообщил адвокат Андрей Алешкин в беседе с РИА Новости.
Это означает, что рэпера могут привлечь к уголовной ответственности по статье 330.1 УК РФ, которая наказывает за нарушение требований законодательства, регулирующего деятельность иностранных агентов.
Музыкант был признан иностранным агентом в начале 2024 года. Не согласившись с этим, он обратился в суд с иском к Министерству юстиции об отмене статуса, но получил отказ.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.