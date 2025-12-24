Ричмонд
Автомобили «Паркон» начали патрулировать центральные улицы Ростова

В Ростове-на-Дону с 22 декабря начали действовать специальные автомобили «Паркон», которые автоматически выявляют нарушения парковочных правил и выписывают штрафы без участия операторов. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Источник: Коммерсантъ

По информации ведомства, камеры системы самостоятельно распознают номера и определяют местоположение транспортных средств. Нарушение регистрируется даже при частично закрытом номере — недостающие символы восстанавливаются во время проверки.

Автомобили патрулируют проспекты Ленина, Михаила Нагибина, Буденновский, Ворошиловский, Кировский, Чехова и Соколова. Контроль также ведется на улицах Большая Садовая, Пушкинская, Красноармейская, Станиславского, Доватора и Луговая.

