Автомобили «Паркон» начали патрулировать центральные улицы Ростова

По информации ведомства, камеры системы самостоятельно распознают номера и определяют местоположение транспортных средств. Нарушение регистрируется даже при частично закрытом номере — недостающие символы восстанавливаются во время проверки.
Автомобили патрулируют проспекты Ленина, Михаила Нагибина, Буденновский, Ворошиловский, Кировский, Чехова и Соколова. Контроль также ведется на улицах Большая Садовая, Пушкинская, Красноармейская, Станиславского, Доватора и Луговая.
