Лувр установил решётки на окнах галереи Аполлона после ограбления

После громкого ограбления двухмесячной давности Лувр усилил меры безопасности. На окнах галереи Аполлона, где 19 октября преступники совершили кражу, установили металлические решётки. Музей сообщил об этом в соцсети X и опубликовал видеозапись установки.

Источник: Life.ru

Заместитель генерального директора Лувра Франсис Штайнбок отметил, что это лишь одна из экстренных мер. Вокруг музея на набережной Франсуа Миттерана уже установили устройства для соблюдения социальной дистанции, а во дворе Наполеона развернули мобильный полицейский участок. Аналогичные решётки планируется разместить и на остальных окнах.

Кроме того, музей развернёт 100 дополнительных камер видеонаблюдения в рамках первого этапа генерального плана по установке охранного оборудования, подписанного и утверждённого на прошлой неделе. В Лувре подчеркнули, что музей извлекает уроки из кражи и продолжает трансформацию системы безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Ранее Life.ru писал, что из-за протечки труб в Лувре затопило библиотеку египетских древностей, пострадали сотни старинных документов. Штайнбок тогда сообщил, что старые издания сушат вручную с помощью промокательной бумаги. В музее признали, что вентиляцию и отопление нужно обновлять, чтобы избежать новых подобных происшествий.