Лувр установил решётки на окнах галереи Аполлона после ограбления

Заместитель генерального директора Лувра Франсис Штайнбок отметил, что это лишь одна из экстренных мер. Вокруг музея на набережной Франсуа Миттерана уже установили устройства для соблюдения социальной дистанции, а во дворе Наполеона развернули мобильный полицейский участок. Аналогичные решётки планируется разместить и на остальных окнах.