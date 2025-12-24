Россиян призвали к бдительности перед праздниками: мошенники уже используют предновогодний период

Мошенники активизировались в преддверие праздников. Длительные выходные — всегда повод для уловок. Преступники начали рассылать гражданам письма с якобы «новогодними сюрпризами». Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА Андрей Рыбников призвал россиян к бдительности, пишет RT.
Эксперт назвал манипуляцию эмоциями главным инструментом мошенников. Они рассчитывают на доверчивость россиян перед праздником.
«Современные техники стали очень изощрёнными. Речь уже не просто о файле “Новогодняя_открытка.exe”. Сегодня вы можете получить ссылку в мессенджере или соцсети, ведущую на фишинговый сайт, стилизованный под интерактивное поздравление», — уведомил Андрей Рыбников.
Злоумышленники также не оставляют попыток обмануть граждан от лица якобы сотрудников военкоматов. Аферисты звонят жертвам под предлогом якобы оформления пропусков на территорию военкоматов.