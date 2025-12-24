Роскачество нашло кишечную палочку в икре лососевых: торговые марки названы

Перед Новым годом специалисты Роскачества проверили икру лососевых 21 производителя и продукции пяти торговых марок выявили бактерии группы кишечной палочки. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нарушения были найдены в икре торговых марок «Московский рыбокомбинат», «Русское Море», «Красное золото», «Деликатеска», «Красная икра».
«У икры МорМер и Горчаков выявлено превышение КМАФАнМ (общая бактериальная обсемененность — Прим. Ред.)», — уточнили в организации.
Вместе с тем, ни патогенов, ни сальмонеллы и стафилококка или паразитов и их личинок ни в одном из образцов выявлено не было.
Также в Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру.
