«СВ»: 57-я мотопехотная бригада ВСУ потеряла боеспособность

В материале подчёркивается, что российская группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на харьковском участке штурмовики РФ продолжают продвижение практически на всех направлениях, взламывая оборону и нарушая логистику Вооружённых сил Украины. Содействие оказывают авиация, «Герани» и «Солнцепёки».