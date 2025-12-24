57-я мотопехотная бригада Вооружённых сил Украины в Харьковской области почти полностью утратила боеспособность, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«В результате тяжёлых боёв практически полностью утратила боеспособность 57 омпбр ВСУ. Вместо неё для ведения активных боевых действий украинское командование задействует 58 омпбр, укомплектованность которой также оставляет желать лучшего», — говорится в сообщении.
В материале подчёркивается, что российская группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях. В частности, на харьковском участке штурмовики РФ продолжают продвижение практически на всех направлениях, взламывая оборону и нарушая логистику Вооружённых сил Украины. Содействие оказывают авиация, «Герани» и «Солнцепёки».
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.
Также стало известно, что батальон Вооружённых сил Украины «Волкодавы» понёс потери во время очередного построения. Главный сержант батальона «Волкодавы» Дмитрий Варчук вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение прямо на передовой.