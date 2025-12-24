Более 3,5 млн вызовов поступило в Службу-112 Ростовской области в 2025 году

По информации чиновника, из общего числа обращений 1,3 млн потребовали участия экстренных служб. Больше всего жители региона обращались за скорой медицинской помощью — 41% от всех вызовов. На втором месте по популярности оказались обращения в аварийную службу ЖКХ (32%), на третьем — в полицию (13%).