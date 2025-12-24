В Астане формируют культуру финансовой безопасности у школьников

Очередную лекцию по финансовой и цифровой безопасности сотрудники ведомства провели для учащихся 10−11 классов средней школы 115, передает официальный сайт акимата Астаны.
Лекцией было охвачено 400 школьников.
Основная задача мероприятия: сформировать убежденность обучающихся в том, что финансовая грамотность и безопасность — личная и государственная — основа финансового благополучия, дать общее представление о финансовых рисках в современной экономической ситуации.
В ходе встречи старший оперуполномоченный Департамента экономических расследований по городу Астана Нургали Аязов подробно рассказал о важности соблюдения цифровой безопасности, о методах защиты от интернет-мошенничества, дипфейках, защите персональных данных, а также дропперах.
Школьники активно задавали вопросы, на которые получили соответствующие ответы, а также практические советы.
Проводимые лекции стали важной платформой для продвижения финансовой и цифровой грамотности и осознания роли экономической безопасности в жизни каждого жителя.