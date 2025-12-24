Ричмонд
В Астане формируют культуру финансовой безопасности у школьников

Столичный Департамент экономических расследований проводит серию информационно-разъяснительных мероприятия для школьников, студентов, а также социально-уязвимых слоев населения в рамках нарратива «Закон и порядок», передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Очередную лекцию по финансовой и цифровой безопасности сотрудники ведомства провели для учащихся 10−11 классов средней школы 115, передает официальный сайт акимата Астаны.

Лекцией было охвачено 400 школьников.

Основная задача мероприятия: сформировать убежденность обучающихся в том, что финансовая грамотность и безопасность — личная и государственная — основа финансового благополучия, дать общее представление о финансовых рисках в современной экономической ситуации.

В ходе встречи старший оперуполномоченный Департамента экономических расследований по городу Астана Нургали Аязов подробно рассказал о важности соблюдения цифровой безопасности, о методах защиты от интернет-мошенничества, дипфейках, защите персональных данных, а также дропперах.

Школьники активно задавали вопросы, на которые получили соответствующие ответы, а также практические советы.

Проводимые лекции стали важной платформой для продвижения финансовой и цифровой грамотности и осознания роли экономической безопасности в жизни каждого жителя.