В Новосибирске у пассажиров троллейбуса списали 450 рублей за проезд

В Новосибирске с 24 декабря подняли тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка в муниципальном наземном транспорте обходится в 45 рублей. Но, видимо, в системе произошел какой-то сбой, и у пассажиров одного из городских троллейбусов вместо этой суммы списали 450 рублей.
— С каждого пассажира сняли по 450 рублей. Люди жаловались водителю, но он ничего сделать не мог, — пожаловались горожане в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
КП-Новосибирск обратилась в МКП «ГорЭлектроТранспорт», чтобы узнать, почему произошла такая ситуация. Ответ предприятия будет опубликован позднее.