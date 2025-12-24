В Новосибирске у пассажиров троллейбуса списали 450 рублей за проезд

В Новосибирске с 24 декабря подняли тарифы на проезд в общественном транспорте. Теперь поездка в муниципальном наземном транспорте обходится в 45 рублей. Но, видимо, в системе произошел какой-то сбой, и у пассажиров одного из городских троллейбусов вместо этой суммы списали 450 рублей.