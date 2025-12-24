Мошенники стали притворяться работниками военкомата, чтобы похищать данные россиян

Мошенники внедрили новую схему обмана, в ходе которой представляются сотрудниками военкомата и под предлогом оцифровки личных данных похищают паспортную информацию и номер СНИЛС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
По схеме человеку звонит неизвестный, который убедительно представляется работником военкомата. Он сообщает о необходимости явки для «оцифровки данных», но при этом объясняет, что военкомат — режимный объект, и для прохода нужен либо пропуск, либо повестка. Поскольку «повестку пока выслать не могут», для оформления пропуска мошенник просит назвать серию и номер паспорта, данные о его выдаче и номер СНИЛС. После получения данных звонок прерывается.
В МВД РФ рекомендовали гражданам никогда не сообщать персональные данные по телефону незнакомцам, а для получения повесток или любой информации обращаться напрямую в военные комиссариаты, передает ТАСС.
В преддверии Нового года мошенники стали использовать популярную праздничную игру «Тайный Санта» для кражи личных данных и установки вредоносного ПО.