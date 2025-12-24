Мошенники стали притворяться работниками военкомата, чтобы похищать данные россиян

По схеме человеку звонит неизвестный, который убедительно представляется работником военкомата. Он сообщает о необходимости явки для «оцифровки данных», но при этом объясняет, что военкомат — режимный объект, и для прохода нужен либо пропуск, либо повестка. Поскольку «повестку пока выслать не могут», для оформления пропуска мошенник просит назвать серию и номер паспорта, данные о его выдаче и номер СНИЛС. После получения данных звонок прерывается.